Der Promi Big Brother-Cast ist mächtig in Bewegung! Gestern durften die ersten Bewohner aus der Raumstation in den Luxusbereich ziehen – doch eine von ihnen konnte den sogenannten Big Planet nur für einige Minuten genießen: Bachelor-Siegerin Michelle Gwozdz wurde von Zuschauern direkt zurück in den Basisbereich geschickt. Besonders bitter, denn: Das Rosen-Girl tat sich von allen am schwersten mit dem einfachen Leben ohne Tageslicht. Heute drohte Mimi kurz das gleiche Schicksal. Stattdessen traf es aber ihre Leidensgenossin Danni Büchner (43)...

Nachdem Marie Lang (34) das heutige Studiospiel gewonnen hatte, durfte sie mitsamt zwei Kollegen ihrer Wahl – Mimi und Danni – auf den Big Planet ziehen. Doch Big Brother hatte andere Pläne und rief die Zuschauer auf, einen Kandidaten zurück in die Basis zu wählen: Sie entschieden sich für die Goodbye Deutschland-Bekanntheit! Die Mallorca-Auswanderin nahm die Aktion gelassen: Mit den Worten "Nicht schlimm. Viel Spaß. Genießt es!", verzog sie sich zurück in die Raumstation...

Dort angekommen war niemand so richtig überrascht, dass es Danni getroffen hat – Melanie Müller (33) erkundigte sich lediglich, ob sie ihre kurze Zeit auf dem Big Planet gut genutzt hat. "Ich habe schnell einen Kaffe getrunken gegen die Kopfschmerzen, ich habe zwei, drei Weintrauben drin und eine Kartoffel", verkündete die 43-Jährige daraufhin. "Ach, was willst du machen... Ich bin nicht traurig, der Kaffee hat geschmeckt und ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich wusste, ich muss wieder runter."

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Star

SAT.1/Marc Rehbeck Danni Büchner bei "Promi Big Brother" 2021

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Januar 2021

