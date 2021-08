Anna-Maria Schimanski (21) scheint total verliebt in ihren Timo zu sein! Die gebürtige Flensburgerin nahm in diesem Jahr als erste gehörlose Kandidatin an dem beliebten Format Germany's next Topmodel teil. Bereits in der Show schwärmte die Blondine von ihrem Freund, mit dem sie mittlerweile seit zwei Jahren zusammen ist. Und anscheinend läuft es zwischen den zwei Turteltauben immer noch prächtig: Maria teilte jetzt ein zuckersüßes Pärchenbild von sich und ihrem Liebsten!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine ein Foto mit ihrem Timo, den sie selbst liebevoll "Turtle" – also Schildkröte – nennt. Auf dem Schnappschuss hält der Fußballer die Blondine im Arm – und die beiden wirken total vertraut miteinander. "Immer mit dir", betitelte die 21-Jährige ihren Beitrag. Timo machte in der Kommentarspalte unter dem Post ebenfalls klar, wie viel ihm seine Maria bedeutet. "Was für eine Granate du auch bist. Ich liebe dich", notierte er.

Im vergangenen Februar hatte der 22-Jährige in der ersten Folge der Modelshow schon einmal bewiesen, wie verliebt er in das Model ist: Er lernte für seine gehörlose Freundin sogar die Zeichensprache. "Das mit der Gehörlosigkeit war für mich nie ein Thema. Sie hat mir auch direkt klargemacht, dass nicht nur sie so ist, sondern ihre ganze Familie. Dementsprechend habe ich schnell probiert, die Gebärdensprache zu lernen", erklärte Timo.

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, Ex-GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / mariavschimanski Ex-GNTM-Kandidatin Anna-Maria Schimanski mit ihrem Freund Timo

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimanski, Ex-GNTM-Kandidatin 2021

