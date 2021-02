Anna-Maria Schimanski (21) ist die erste gehörlose Kandidatin bei Germany's next Topmodel. Die Buchbinderin kämpft bei der Castingshow mit Heidi Klum (47) um ihren Traum von einer Modelkarriere. Privat hat sie ihr Glück schon längst gefunden. Maria ist glücklich mit ihrem Freund Timo, der hören kann. Kommunikationsprobleme gibt es bei dem Paar deshalb aber nicht. Für seine Freundin lernte der Fußballer nämlich die Gebärdensprache.

"Das mit der Gehörlosigkeit war für mich nie ein Thema. Sie hat mir auch direkt klar gemacht, dass nicht nur sie so ist, sondern ihre ganze Familie. Dementsprechend habe ich schnell probiert, die Gebärdensprache zu lernen, damit ich auch mit denen kommunizieren kann", erzählte Timo in der ersten Episode der Sendung. Für Maria ist ihre Beziehung gerade wegen ihres Handicaps so besonders. "Weil er ja irgendwie in einer ganz anderen Welt lebt als ich und so überschneiden wir uns in dieser Beziehung und das ist total schön", erklärte die 21-Jährige.

Timo unterstützt Maria voll und ganz beim Erreichen ihres Modeltraums. Seine Liebste habe seiner Meinung nach das Potenzial dafür – Worte, die die Flensburgerin einfach nur glücklich machen. "Es ist total schön, dass er Verständnis für meinen Traum hat und mich da unterstützt und mir Kraft gibt", schwärmte sie.

Instagram / mariavschimanski GNTM-Kandidatin Anna-Maria Schimanski und ihr Freund Timo

Instagram / mariavschimanski GNTM-Kandidatin Maria

Instagram / mariavschimanski Anna-Maria Schimansk mit ihrem Partner

