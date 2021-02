Es droht der erste Eklat der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel zu werden: Entgegen den Erwartungen vieler Fans und Mitstreiterinnen musste Anna-Maria Schimanski (21) das Model-Loft in der zweiten Folge verlassen. Grund war unter anderem, dass sie bei Gastjurorin Marina Hoermanseder angeeckt war, weil sie sich offenbar in keinem Kleid gefiel. Mit Promiflash hat die Designerin darüber gesprochen, was hinter den Kulissen ablief.

"Im Fernsehen wird nur ein Ausschnitt von einem ganzen Drehtag gezeigt, natürlich sieht man da nur Sequenzen", erzählte Marina im Gespräch mit Promiflash. Natürlich seien da auch Dinge passiert, die man nicht gesehen habe, sagte sie. "Es war nicht das erste Outfit, das Maria nicht gepasst hat", verriet die gebürtige Wienerin. Sie und ihr Team hätten viel Zeit investiert, für jedes Mädchen den perfekten Look auszusuchen, der zu ihrem Typ und Körper gepasst hätte. Dabei sei es ein relativ langwieriger Prozess gewesen, etwas zu finden, das Maria überhaupt akzeptiert habe, schilderte die Wahlberlinerin die Komplikationen. "Alles, was ich dann zu ihr gesagt habe war: 'Du siehst toll aus!'", versicherte sie.

Gegen den Vorwurf, Maria oder andere Models schlecht behandelt zu haben, wehrte sich Marina deutlich. Sie arbeite in ihren Shows fast immer mit denselben Models zusammen, erklärte sie. "Glaubt irgendjemand, dass meine Models noch mal für mich laufen würden, wenn ich sie schlecht behandeln würde?", stellte sie als offene Frage in den Raum.

Anzeige

Instagram / mariavschimanski GNTM-Kandidatin Maria

Anzeige

Getty Images Modedesignerin Marina Hoermanseder (mittig) bei ihrer Show auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / marinahoermanseder Marina Hoermanseder bei "Germany's next Topmodel" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de