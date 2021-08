Sarah Engels (28) ist schon total aufgeregt! Im Juni 2015 brachte die Musikerin ihren Sohn Alessio Lombardi (6) zur Welt. Er hatte jedoch keinen leichten Start ins Leben: Der Junge wurde mit einem Herzfehler geboren – und musste direkt nach seiner Geburt operiert werden. Mittlerweile sind die Sorgen um den "kleinen Kämpfer", wie die Sängerin ihn liebevoll nennt, aber Geschichte. In wenigen Tagen kommt Alessio bereits in die Schule: Für seinen großen Tag hat Sarah ihm natürlich auch eine ganz besondere Schultüte gebastelt!

In ihrer Instagram-Story fertigte die Influencerin nun gemeinsam mit ihrem Mann Julian Engels (28) eine Zuckertüte für den Sechsjährigen an. "Und zwar bekommt er eine Super-Mario-Schultüte", berichtete sie und zeigte ihrer Community stolz das Endergebnis. Doch über was für Kleinigkeiten darf Alessio sich bei seiner Einschulung freuen? "Zum Befüllen haben wir zum Beispiel ein Buch für Erstleser, einen Wecker, eine Rechenrolle zum Rechnen lernen, einen kleinen Sorgenfresser – und ein paar Süßigkeiten besorgt", zählte die werdende Zweifach-Mama auf.

Die 28-Jährige könne selbst manchmal gar nicht glauben, dass für ihren Spross in wenigen Tagen bereits die Schulzeit beginne. "Es ist jetzt so schnell vergangen", meinte Sarah wehmütig. Den großen Tag ihres Sohnemannes wolle die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin deshalb auch ausgiebig feiern: Sarah hat geplant, nach der Einschulung mit ihrer Familie in einem Restaurant essen zu gehen.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels und Alessio Lombardi-Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Söhnchen Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio Lombardi in Venedig

