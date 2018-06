Heute steht eine Party im Hause Lombardi an, denn Alessio (3) feiert seinen dritten Geburtstag. Mama Sarah (25) fiebert diesem Event seit Anfang der Woche entgegen und stürzte sich in kulinarische Vorbereitungen. Auf ihren Sohn wartet neben der aufwendigen Torte und den zahlreichen Geschenken auch eine Liebeserklärung: Mit emotionalen Worten erinnerte die Sängerin an den harten Kampf und die ernste Krankengeschichte ihres Schatzes!

Kein Datum habe die "Genau Hier"-Interpretin so geprägt wie der 19. Juni 2015, als ihr Junge auf die Welt kam. "Kein Tag hat mich jemals so sehr zerrissen. Diese unfassbare Liebe und Freunde, dass du endlich da warst und zugleich die größte Angst und der tiefste Schmerz meines Lebens", blickte Sarah auf Instagram zurück. Alessio soll all die Liebe, die seine Familie für ihn empfindet, heute besonders intensiv spüren: "Du, mein kleiner Kämpfer, hast es dir verdient, diesen Tag jedes Jahr wie ein König zu feiern."

Sarah und Pietros (26) Nachwuchs wurde mit einem schweren Herzfehler geboren und hätte ohne Eingriff nicht überlebt. Als Baby wurde er sieben Stunden operiert und schwebte sogar in Lebensgefahr. Noch heute muss Alessio regelmäßig im Krankenhaus und sich Untersuchungen am Katheter unterziehen.

