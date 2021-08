Fiona Erdmann (32) musste zuletzt eine schwere Zeit durchmachen. Die Mutter eines Sohnes gab im April dieses Jahres bekannt, erneut Mama zu werden. Nur wenige Tage darauf musste sie allerdings mit traurigen Nachrichten an die Öffentlichkeit gehen: Fiona verlor ihr ungeborenes zweites Kind. Jetzt erinnert sich die Dubai-Auswanderin mit einem Foto zurück an die Anfänge ihrer Schwangerschaft – heute wäre sie eigentlich im achten Monat gewesen.

"In den letzten Tagen denke ich öfter an unseren kleinen Sohn, der leider nie Teil unserer Familie werden durfte", schreibt Fiona zu einem Rückblick-Bild von sich während ihrer zweiten Schwangerschaft auf Instagram, fügt aber hinzu: "Wobei das nicht ganz richtig ist, er ist ein Teil unserer Familie. Nur leider eben nicht bei uns."

Was die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Fans bisher nie erzählt hat: "Dass wir unseren kleinen Sohn hier in Dubai auf einem Friedhof beerdigt haben." Sie habe ihm damals einen Teddybären mit ins Grab legen wollen, das sei allerdings nicht erlaubt gewesen. Inzwischen ist ihr Erstgeborener Leo Luan Besitzer des Kuscheltieres – und immer, wenn der kleine Mann mit dem Spielzeug spielt, erinnert es Fiona auch an ihr Sternenkind.

Getty Images Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Sohn Leo im April 2021 in Dubai

Getty Images Fiona Erdmann auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

