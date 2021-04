Erschütternde Neuigkeiten von Fiona Erdmann (32)! Erst vor wenigen Tagen hatte das Model seinen Fans ganz überraschend verkündet: Nur kurz nach der Geburt ihres Sohnes Leo ist sie erneut schwanger! Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin das pure Glück, das sie ihrer Community mit einem ersten süßen Babybauch-Foto mitteilte. Doch nun folgt der schreckliche Schock: Fiona hat ihr ungeborenes Kind verloren.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty am Freitagabend ein Schwarz-Weiß-Foto, das erneut ihren runden Bauch zeigt. Doch der Text dazu ist voller Trauer und Emotionen: "So nah liegen Freude und Leid beieinander. Noch vor ein paar Tagen waren wir die glücklichste Familie der Erde", schreibt Fiona. Die Influencerin schildert weiter, bei einer Routineuntersuchung sei bei ihrem Knirps kein Herzschlag mehr festgestellt worden – und das in der 18. Woche: "Seit Mittwoch [...] ist unser Herz gebrochen!"

"Mein kleiner Engel in meinem Bäuchlein. Wir haben uns so unendlich auf dich gefreut. Du warst noch nicht einmal auf der Welt und wir haben dich schon von ganzem Herzen geliebt", teilt die Mama eines Sohnes ihre Gefühle und versichert abschließend: "Wir werden dich nie vergessen und du wirst immer ein Teil unserer Familie sein. Wir lieben dich unendlich!"

Getty Images Fiona Erdmann 2019 in Berlin

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann im Juni 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

