Carmella (33) hat im Profi-Wrestling schon jede Menge erreicht. Der WWE-Star ist eine der erfolgreichsten Wrestlerinnen der Gegenwart. 2018 gewann sie zum Beispiel die "WWE SmackDown Women's Championship". Was für Ziele hat die 33-Jährige noch in dem Sport? Im Promiflash-Interview verrät Carmella überraschend: Ihr geht es bei WWE gar nicht um die großen Erfolge. Carmella hat ein anderes wichtiges Anliegen: Sie will ein Vorbild für Frauen in dem Sport sein!

"Vor allem will ich Frauen bestärken, sie selbstbewusster machen. Wenn Frauen mich sehen, wie selbstbewusst ich bin, wollen sie vielleicht auch so sein", erzählte Carmella gegenüber Promiflash. Natürlich seien ihr auch berufliche Erfolge wichtig, doch vor allem strebe sie als WWE-Superstar an, mehr Frauen für das Wrestling zu gewinnen. "Es ist an der Zeit, dass die Frauen WWE übernehmen", stellte die Sportlerin klar.

Doch dass Carmella selbst mal eine erfolgreiche Wrestlerin wird, habe sie nicht gedacht, obwohl es ihr in die Wiege gelegt wurde. Ihr Vater Paul Van Dale war auch einst Profi-Wrestler. "Ich bin damit aufgewachsen, Wrestling mit meinem Papa zu gucken, aber ich habe mir nie erträumt, mal selbst zu wrestlen", ließ Leah Van Dale, wie Carmella bürgerlich heißt, Revue passieren. Sie habe getanzt und war Cheerleaderin, doch dann habe sie ein Angebot bekommen, für den WWE zu arbeiten. "Ich freue mich, dass ich und mein Vater diese Verbindung haben", gab Carmella an.

Anzeige

Instagram / carmellawwe Carmella, Juni 2021

Anzeige

WWE Corporation Carmella, Wrestlerin

Anzeige

WWE Corporation Carmella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de