Nach Fehlgeburt: WWE-Star Carmella erwartet ihr erstes Baby

Carmella (35) ist überglücklich! Seit 2019 ist die Wrestlerin mit Corey Graves (39) zusammen. Drei Jahre später entschieden sich die beiden für den nächsten Schritt und gingen den Bund der Ehe ein: Im April 2023 gaben sich die zwei das Jawort. Nach ihrer Hochzeit plante das Paar ersten Familiennachwuchs, doch vergangenes Jahr erlitt die Sportlerin zwei Fehlgeburten. Jetzt überrascht sie ihre Fans mit tollen Neuigkeiten, denn Carmella ist schwanger!

Via Instagram teilte die 35-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen, auf dem sie stolz ihren Babybauch zeigt. "Nach jedem Sturm kommt ein Regenbogen. Unser kleines Wunder kommt diesen November und wir könnten nicht glücklicher sein", ließ die werdende Mama ihre Follower wissen. Bei den schwarz-weiß Bildern handelt es sich um ein Fotoshooting, bei dem Carmella und Corey den besonderen Moment festhalten.

Ihre Kollegen sind außer sich vor Freude und beglückwünschen das Pärchen. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Glückwünsche. So schrieb die Wrestlerin Natalie Neidhart-Wilson: "Ich freue mich so sehr für euch beide! Für dich wird ein Traum wahr, Leah, und du bist so bereit für dieses neue Kapitel in deinem Leben!"

WWE Corporation Carmella, Wrestlerin

Instagram / wwegraves Correy Graves und Wrestling-Star Carmella

Instagram / carmellawwe Correy Graves und WWE-Star Carmella

