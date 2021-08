Möchte Carmella (33) bald beruflich umsatteln? Die US-Amerikanerin ist eine gefeierte Wrestlerin. Das ist aber nicht ihr einziges Standbein: Die Sportskanone ist ein richtiges Allround-Talent. Nebenbei ist die Blondine nämlich auch als Tänzerin und Model höchst erfolgreich und gefragt. Inzwischen ist es aber auch keine Seltenheit mehr, dass Wrestlingstars ins Filmgeschäft einsteigen – könnte Carmella sich das auch vorstellen? Promiflash hat nachgefragt.

Im Interview mit Promiflash erzählt Carmella, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, irgendwann mal Filmluft zu schnuppern. "Ich würde so gerne in einer Sitcom mitspielen, wie zum Beispiel 'Friends' oder 'The Office'. Ich wäre gerne einfach ein lustiger Charakter, mit dem man sich identifizieren kann", verrät die 33-Jährige. Die Serien, die sie sich anschaue, würden sich nämlich auch so anfühlen, als würde man Freunden zuschauen.

Carmella hat auch schon konkrete Wunschvorstellungen, was ihre potenziellen Co-Stars angeht. "Am meisten würde ich es lieben, mit Will Ferrell oder Jennifer Aniston zu schauspielern", überlegt die Muskelfrau, die mit bürgerlichem Namen Leah Van Dale heißt.

Anzeige

WWE Corporation Carmella, WWE-Star

Anzeige

Getty Images Carmella bei einem WWE-Event in Australien im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de