Naturliebhaber: Königin Mary gibt Details zu Kindern preis

Königin Mary von Dänemark (53) gewährt selten Einblicke in ihr Familienleben – doch kürzlich machte sie eine Ausnahme. In der dänischen Fernsehsendung "Søren Vesters Have" zeigte sie nicht nur die privaten Gärten von Schloss Fredensborg, sondern sprach auch offen über ihren Alltag mit Ehemann König Frederik X. (57) und ihren vier Kindern Christian (19), Isabella (18), Vincent (14) und Josephine (14). Auf die Frage, ob ihre Kinder oft im Garten seien, antwortete sie: "Unsere Kinder sind viel draußen. Ich glaube nicht, dass sie denken: 'Jetzt gehe ich in die Natur.' Sie genießen einfach die frische Luft und die Bewegung." Auch die sportlichen Aktivitäten der Familie wurden thematisiert. So nehmen die Royals regelmäßig am Royal Run teil, bei dem besonders Prinzessin Josephine mit beeindruckenden Leistungen glänzt.

Aktuell sorgt Prinzessin Josephine allerdings mit einem anderen Schritt für Aufmerksamkeit. Die jüngste Tochter der Königin, die zuvor die Kildegård Privatskole in Gentofte besuchte, wechselt nun auf ein besonderes Internat, die Spir Efterskole. Diese dänische Schulform für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren bietet ein intensives Gemeinschaftsleben und die Möglichkeit, sich auf spezielle Interessengebiete zu fokussieren. Während Josephines Zwillingsbruder Vincent weiterhin die Tranegårdsskolen besucht, bereiten sich die älteren Geschwister der Zwillinge auf ihre nächsten Meilensteine vor. Kronprinz Christian hat nach seiner Grundausbildung als Gardehusar seine Offiziersausbildung begonnen, und Prinzessin Isabella konzentriert sich auf den Abschluss ihres letzten Schuljahres am Øregård Gymnasium.

Dass Königin Mary auch die Herausforderungen des Elternseins nicht unterschätzt, ist bereits bekannt. Im Rahmen einer Veranstaltung sprach sie einst darüber, wie sehr das Familienleben sowohl von Freuden als auch von Belastungen geprägt sein kann. Doch trotz der großen Verantwortung scheint die Königin die Balance zwischen familiären Verpflichtungen und royalen Aufgaben zu meistern. "Neue Studien zeigen, dass die Lebenszufriedenheit von Eltern nach der Geburt signifikant abnimmt und erst wieder steigt, wenn die Kinder ausziehen", erklärte die 53-Jährige Hello! zufolge.

Getty Images Königin Mary, August 2025

Getty Images Prinzessin Josephine und Königin Mary, Juni 2025

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark winken dem Volk, 2025