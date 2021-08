Steht Melanie Müller (33) und ihrem Ehemann Mike Blümer etwa eine Trennung bevor? Das Paar geht seit 2014 gemeinsame Wege – in den vergangenen Wochen und Monaten schien es zwischen den Zweifach-Eltern allerdings heftig zu kriseln. Das bestätigte sich nun bei Melanies Einzug in den Promi Big Brother-Container: Der Ehemann der Schlagersängerin war nicht im Publikum, um sie zu unterstützen. Ihr Partner verdeutlichte daraufhin im Promiflash-Interview, dass es zwischen den Eheleuten im Moment alles andere als gut läuft: "Ich habe die Melanie, in die ich mich vor mehr als zehn Jahren verliebt habe, kaum noch erkannt. Ich kann nur hoffen, dass Melanie in der Zeit bei Promi BB wieder zu sich kommt."

