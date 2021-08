Es war die Schocknachricht für alle Fans des Teleshopping-Senders QVC: Am 9. August machte die Runde, dass Moderator Axel Ruth mit gerade einmal 43 Jahren verstorben ist. Noch ist völlig unklar, was zum Tod des sonst so lebensfrohen TV-Gesichts geführt hat. Die tragische Meldung um den Besitzer einer Kosmetik-Marke schockierte natürlich auch seine Senderkollegen – Sascha Heyna (46) ist einer davon!

Im Interview mit Bild erklärte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer entsetzt: "Die Nachricht hat mich erschüttert, weil sie wie aus dem Nichts kam. Ich war wie versteinert." Eine weitere Kollegin erklärte, dass Axel zuletzt sehr hart gearbeitet hätte: "Es ging ihm nicht sehr gut. Er forderte viel von sich. Wollte auf vielen Ebenen das Beste liefern. Bücher schreiben, seine Kosmetik-Linie ausbauen, im TV eine gute Figur machen." Ob sein Arbeitspensum aber mit seinem plötzlichen Tod in Verbindung steht, ist noch unklar.

Sein Haussender hatte am vergangenen Montag Axels Tod auf Facebook öffentlich gemacht – und einen herzlichen Nachruf für ihren geschätzten Mitarbeiter verfasst: "Axel war seit mehr als zehn Jahren ein überaus geschätzter und beliebter Kollege, Experte und für sehr viele von uns auch ein Freund und Wegbegleiter."

Anzeige

Instagram / axelruth Axel Ruth im Dezember 2018

Anzeige

© SAT.1/Marc Rehbeck Moderator Sascha Heyna

Anzeige

Instagram / axelruth Moderator Axel Ruth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de