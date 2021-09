Er hat sich richtig ins Zeug gelegt! Sascha Heyna (46) sorgte bei Promi Big Brother im vergangenen Jahr für einen emotionalen Fernsehmoment: Der ehemalige Teleshopping-Moderator outete sich in der Container-Show als homosexuell. Der Mann an seiner Seite ist bereits seit über 15 Jahren Markus Adams – mit dem Sascha jetzt offenbar den nächsten Schritt gehen möchte: Nach dem TV-Outing folgte jetzt nämlich ein TV-Heiratsantrag!

In der Sendung "Nur das Leben zählt" haben es sich Sascha und Markus zur Aufgabe gemacht, schwer kranken Menschen einen großen Wunsch zu erfüllen. Am Ende der heutigen Sendung – die bereits online abrufbar ist – stand jedoch noch einmal das Paar im Mittelpunkt: Denn mit 45 knallroten Herzballons hielt der Kölner im gemeinsamen Garten um die Hand seines Liebsten an. "Bei mir ist es gerade ein Mittelding aus Freude und Verzweiflung, ich bin nervlich am Ende", beschrieb der 46-Jährige seine Gefühlslage kurz vorher.

Doch Saschas Aufregung mündete in ein Happy End. "Wir haben in den letzten Tagen gezeigt, dass wir ein Megateam sind", leitete die TV-Bekanntheit zu seinem Anliegen über. "Aber wir haben auch in den letzten 16 Jahren gezeigt, dass wir ein tolles Team sind und deshalb wollte ich dich fragen, ob wir nicht heiraten wollen?" Nachdem der völlig überraschte Markus "Ja" gesagte hatte, strömten Freunde und Familie mit den Ballons zu ihnen.

Instagram / saschaheyna Sascha Heyna im Mai 2019

Instagram / saschaheyna Sascha Heyna und sein Partner Markus

© SAT.1/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohner Sascha Heyna

