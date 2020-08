Spielt Emmy Russ (21) den Fernsehzuschauern womöglich etwas vor? Aktuell kämpft die Blondine in der beliebten Reality-TV-Show Promi Big Brother um den Titel und eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro. Dabei polarisierte sie vor allem aufgrund ihres süß-dümmlichen Verhaltens und ihrer offenherzigen Art – und das machte sich bereits bezahlt: Ihre Fangemeinde wuchs innerhalb weniger Tage stark an. Doch ist Emmys Verhalten authentisch? Gegenüber Promiflash teilte der Ex-Bewohner Sascha Heyna (45) jetzt seine Einschätzung mit...

"Emmy ist hochintelligent. Das ist nach wie vor meine Meinung", stellte Sascha jetzt im Promiflash-Interview klar und nannte eine seiner Begründungen: "Sie spricht vier Sprachen." Außerdem wisse die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin ganz genau, was die Zuschauer von ihr sehen wollen. "Ich meine, sie hat zwei riesengroße Argumente und sieht auch ansonsten Bombe aus", beschrieb der Moderator die "Promi Big Brother"-Teilnehmerin und merkte an: "Emmy ist für mich der neue Reality-TV-Star Deutschlands."

Die Blondine habe Saschas Nerven während seiner Reality-TV-Teilnahme zwar ab und zu strapaziert – allerdings: "Wenn Emmy dich mit ihren unechten Wimpern anklimpert, dann verzeihst du ihr wieder alles", berichtete der 45-Jährige von seiner Zeit im "Promi Big Brother"-Märchenland und beschrieb die besondere Bindung: "Sie hat einen Beschützerinstinkt in mir geweckt."

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Instagram / saschaheyna Sascha Heyna, "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Juni 2020

