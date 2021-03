Alles aus bei Nicole und Dennis! Die Blondine und der Beamte warfen bei Love Island bereits an Tag eins ein Auge aufeinander – seitdem waren die beiden unzertrennlich. In den vergangenen Tagen geriet das Paar allerdings immer öfter aneinander: Nach Nicoles Geschmack zeigte ihr Crush ihr zu wenig Zuneigung – Dennis kritisierte, dass die Beauty nicht über ihre Gefühle reden könne. Nun fanden diese Auseinandersetzungen ihren dramatischen Höhepunkt: Nicole entcoupelte sich von Dennis!

Die Stuttgarterin zog am Abend einen endgültigen Schlussstrich. "Ich glaube nicht, dass ich so weitermachen kann. Ich werde dir nicht geben können, was du verlangst. Es tut mir leid", begründete die 29-Jährige ihre Entscheidung gegen Dennis. Für Nicole war das wohl die nötige Konsequenz auf einen Tag voller Diskussionen und Streitereien – die zwei waren einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen.

Dennis hingegen konnte nicht fassen, dass es tatsächlich vorbei sein sollte: "Die ersten zwei Wochen hier waren mit die besten in meinem Leben. Und wegen so ein paar Sachen und Ungereimtheiten beendest du das Ganze." Damit, dass sein Urlaubsflirt die Romanze so schnell einstampfen würde, hätte er nicht gerechnet. "Das tut weh, das tut richtig weh", gab der niedergeschlagene Düsseldorfer zu.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Nicole und Dennis bei "Love Island" 2021

Anzeige

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Nicole und Dennis

Anzeige

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

Anzeige



