Diese beiden Kandidaten kommen sich deutlich näher! In der Kuppelshow Love Island haben die Teilnehmer mittlerweile die anfänglichen Hemmungen hinter sich gelassen – inzwischen gehen die Islander immer mehr auf Tuchfühlung. Und auch zwischen Nicole und Dennis, die schon seit dem ersten Tag voneinander angetan sind, geht es immer heißer her: Die Turteltauben ziehen sich offenbar magisch an und tauschen heute Abend leidenschaftliche Küsse aus!

Das Paar will für seinen ersten Kuss abwarten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist – der lässt glücklicherweise nicht allzu lange auf sich warten. Während ihres Dates im Whirlpool ist es schon so weit: Sie geben sich einem leidenschaftlichen Kuss hin. Offenbar für Dennis die absolut richtige Entscheidung: "Ich wollte auf den richtigen Moment warten. Ich glaube, das war er." Und auch seine Kuss-Partnerin Nicole schwebt augenscheinlich auf Wolke sieben: "Es hat sich richtig schön angefühlt."

Bei den anderen Islandern geht es dafür deutlich weniger zögerlich und romantisch zu – während der Challenge legen einige Girls und Boys so richtig los, wie im Trailer zu sehen ist. Insbesondere Kandidatin Greta Engelfried scheint voll in ihrem Element zu sein und verteilt munter feuchte Küsse an ihre Mitstreiter.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", am Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Nicole und Dennis

RTL2 Fynn, Bianca, Nicole und Dennis bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Kandidatin Greta

