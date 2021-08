Mit TV-Dates kennt er sich schon aus! Seit vergangenem Dienstag wollen liebeshungrige Single-Männer bei Schwiegertochter gesucht ihre große Liebe finden – einer von ihnen ist Nic. Für den 25-Jährigen ist es allerdings bereits das dritte Kuppelformat. Er war nämlich auch schon Kandidat bei den Datingsshows Take Me Out und First Dates - Ein Tisch für zwei. Ist Nic etwa nur auf TV-Fame aus?

Mit Buzzergirl Steffi aus der "Take Me Out"-Staffel von 2019 hat es wohl – trotz ihrer gemeinsamen Leidenschaft für die Farbe Rosa – nicht allzu lange gehalten. Und das, obwohl die Blondine laut RTL zunächst "mega-zufrieden" mit Nic gewesen sei. Auch in "First Dates" ist der Funke zwischen Nic und der Zeitsoldatin Beatrice nicht übergesprungen: "Ich denke, die Chemie passt einfach nicht“, resümiert der Einzelhandelskaufmann das Date der beiden.

Ob Nic nun auf Fame oder Liebe aus ist, weiß wohl nur er selbst. Jedenfalls sieht es bisher bei "Schwiegertochter gesucht" gar nicht schlecht für ihn aus! Single-Frau Josi ist nämlich nach den ersten Treffen vom Datingshow-Dauerkandidaten ziemlich angetan: "Ich habe ihn gesehen und gedacht: 'Wow, das ist er'", schwärmte sie von Nic in den höchsten Tönen.

Instagram / nicmlck "Schwiegertochter gesucht"-Nic im Juli 2020

TVNOW Der "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Nic mit seiner Mutter Jacqueline

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

