Schlechter Start für Schwiegertochter gesucht! Seit 2007 versucht Vera Int-Veen (53) einsamen Single-Männer in ihrer Show zur großen Liebe zu verhelfen. Am vergangenen Dienstag startete nun die 14. Staffel, in der die Fernsehmoderatorin auch eine passende Partnerin für den sympathischen Berliner Nic suchte. Doch bei den Fans kam der Auftakt augenscheinlich nicht so gut an. Die Sendung verbuchte nämlich einen neuen Quoten-Tiefstwert.

Wie Quotenmeter nun berichtete, waren die Einschaltquoten der ersten Folge nicht gerade berauschend. Gerade einmal 600.000 der 14- bis 49-Jährigen und insgesamt nur rund zwei Millionen Menschen ab drei Jahren wollten die Kuppelshow verfolgen. Diese Zahlen bedeuten ein neues Quotentief für die einst so beliebte Show. Noch im vergangenen Jahr hatten die fünf Episoden von "Schwiegertochter gesucht" bis zu 2,63 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt.

Der Fernsehsender RTL hatte wegen der Fußball-EM und den Olympischen Spielen in Tokio den Start der neuen Staffel extra auf Anfang August gelegt. Schließlich ist das Format trotz sinkender Einschaltquoten fester Bestandteil des RTL-Programms. An ihre frühere Beliebtheit wird die Sendung mit einem Marktanteil von gerade einmal 7,9 Prozent wohl dennoch nicht anknüpfen können.

TVNOW Der "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Nic mit seiner Mutter Jacqueline

TVNOW Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

TVNOW / Thomas Pritschet Vera Int-Veen, "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin

