In der gestrigen Sendung ist es wieder passiert: Bachelorette Maxime Herbord (26) hat einen ihrer Anwärter geküsst! Dieses Mal war Dominik (31) der Glückliche. Nachdem er die Rosenlady um Erlaubnis gebeten hatte, holte er sich – ein bisschen aufgeregt – seinen ersten Kuss von der Beauty ab. Im Promiflash-Interview verriet Dominik jetzt, wie genau es zu dem Lippenbekenntnis mit Maxime kam und wie es ihm gefallen hat...

"Ich würde sagen, dass der Kuss von beiden Seiten zurückhaltend war, was aber nichts Negatives ist!", erzählte der Bauprojektleiter Promiflash. "Im Gegenteil: Das ist, glaube ich, ganz normal." Weiter schilderte Dominik: "Wir waren beide ein wenig vorsichtig, weil man sich ja auch erst ein bisschen einspielen muss und nicht gleich zu sehr übertreiben will." Sein Resümee: "Ich fand den Kuss trotzdem leidenschaftlich und dementsprechend auch gut und harmonisch."

Und was hat sich kurz vor dem Kuss in Dominiks Kopf so abgespielt? Schließlich war es ja noch relativ früh dafür, wenn man bedenkt, wie wenig sich die zwei kennen! "Es ist ja auch im realen Leben so, dass man einfach ein bisschen ein Gespür hat, wann und ob es der richtige Moment für den ersten Kuss ist", meinte der 31-Jährige. "Ich fand einfach die Chemie zwischen uns an dem Abend unglaublich gut und auch das Drumherum und das Ambiente hat sehr gut gepasst. Zudem hat es sich schon vor dem Kuss mit ihr sehr gut angefühlt."

