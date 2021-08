Bei Die Bachelorette sucht Maxime Herbord (26) wieder körperliche Nähe! Die aktuelle Staffel geht heute Abend in die fünfte Runde – und auch dieses Mal versucht die Rosenlady herauszufinden, welcher der restlichen Kandidaten Traummannpotenzial hat. In Zico Banach (30) sieht sie auf jeden Fall mehr – während eines Gruppendates erhält er vorab schon eine Rose von der Kommunikationsdesignerin. Im Anschluss gibt es für ihren zweiten Date-Partner ebenfalls ein Präsent – doch dieses Mal in Form eines Kusses!

Mit der Rose verabschiedet sich Maxime von Zico – Dominik Bobinger (31) darf den Tag hingegen mit ihr ausklingen lassen. Dabei kommen sie sich näher. "Ich werde oft nach meinem Bauchgefühl gefragt und mein Gefühl sagt mir einfach, dass ich dich jetzt gern küssen würde", macht der 30-Jährige den ersten Schritt und gibt der Influencerin einen Kuss. "Das war schön", resümiert Maxime direkt danach mit einem breiten Lächeln – da kann Dominik ihr nur zustimmen: "Finde ich auch. Ich dachte, der Tag kann nicht schöner werden, aber jetzt ist es ein perfekter Tag gewesen. Gefällt mir."

Mit Promiflash sprach Dominik rückblickend über die Annäherung mit Maxime: "Ich würde sagen, dass der Kuss von beiden Seiten zurückhaltend war, was aber nichts Negatives ist!" Trotzdem sei er in seinen Augen sehr leidenschaftlich und harmonisch gewesen.

