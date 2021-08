Oliver Pocher (43) und Sandy Meyer-Wölden (38) können wieder miteinander herumalbern! Der Comedian und das Model haben im Jahr 2010 geheiratet und im Laufe ihrer Beziehung drei gemeinsame Kinder bekommen. Nach ihrer Trennung im Jahr 2013 hatten die Verflossenen lange ein angespanntes Verhältnis. Heute pflegen die beiden aber – vor allem dank seiner Frau Amira Pocher (28) – wieder eine respektvolle Freundschaft. Jetzt veröffentlichte Oli sogar ein seltenes gemeinsames Foto von sich und seiner Ex Sandy...

Offenbar urlaubt die Patchwork-Familie gerade zusammen in Italien. Von dort aus postete der Komiker jetzt nämlich ein ulkiges Bild in seiner Instagram-Story: Oli und Sandy posieren hier ganz nach dem Motto "Wer macht's besser?" in Bademode und mit herausgestrecktem Po am Pool. In der Bildunterschrift witzelt der 43-Jährige: "Kaum mache ich erotische Fotos am Pool für meine Follower, springt diese Frau ins Bild und macht alles kaputt..."

Auch Sandy und Amira verstehen sich bestens – besser sogar noch als Oli und seine Ex-Frau. Doch wie haben die beiden Frauen das geschafft? In einem gemeinsamen Interview mit Gala erklärte Sandy, dass vor allem die Kinder sie und Amira verbinden würden: "Ihre Söhne sind die Geschwister meiner Kinder. Dadurch sind wir ein Leben lang vereint. Egal was passiert. Familie bleibt Familie."

Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden in Italien

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Juni 2021

Jetzt seid ihr gefragt: Wer posiert besser – Oli oder Sandy? Auf jeden Fall Sandy! Na, ganz klar Oli! Abstimmen Ergebnis anzeigen



