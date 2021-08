Mimi Gwozdz ist mit ihrer aktuellen Lebenslage mehr als happy! Und das, obwohl die Beauty von Bachelor Niko Griesert (30) einen fiesen Korb kassierte: Sie bekam die letzte Rose, der Beau verliebte sich aber trotzdem nicht in sie – sondern letztlich doch in ihre Kontrahentin Michèle de Roos, mit der er heute liiert ist. Mimi hingegen ist immer noch Single – trotzdem gibt es jemanden in ihrem Leben, der sie sehr glücklich macht!

Im Interview in der aktuellen September-Ausgabe des Playboy-Magazins spricht die 27-Jährige über ihr Liebesleben: Aktuell ist Mimi solo unterwegs. Zwar würde sie gerne einen Mann kennenlernen, bei dem sie froh ist, ihn an ihrer Seite zu haben – aber auch ohne Partner ist die Wahlkölnerin glücklich. "Im Moment genieße ich es aber, dass ich keine Verpflichtungen habe, außer mich um meinen Hund kümmern. Er ist aktuell der Mann in meinem Leben und das ist okay so", berichtet Mimi schmunzelnd.

Obwohl sie aber selbst aktuell nicht vergeben ist, vergibt Mimi auf Social Media häufig Liebestipps. "Ich bin eine gute Ratgeberin. Auch weil ich die Fähigkeit habe, alles neutral zu betrachten", gibt die gelernte Bürokauffrau diesbezüglich preis.

Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Niko Griesert und Michèle de Roos

Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2021

