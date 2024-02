Mimi datet wieder: Wie steht ihr Ex Yannick Syperek dazu?

Yannick Syperek hat noch keinen Kopf für eine neue Beziehung! Der einstige Bachelorette-Teilnehmer und Michelle Gwozdz (29) hatten Temptation Island V.I.P. im vergangenen Jahr als Paar verlassen. Kurz vor dem großen Wiedersehen trennten sich die beiden jedoch. Vor allem Yannick schien unter dem Liebes-Aus sehr zu leiden – Mimi ist hingegen schon fleißig auf einem Dating-Portal unterwegs. Was hält ihr Verflossener davon?

"Diese Dating-Plattform ist ja so eine exklusivere. Ja... Soll sie machen, wie sie möchte. Jeder lenkt sich anders ab. Jeder verarbeitet eine Beziehung anders", erzählt Yannick im Interview mit Promiflash bei "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit". Dennoch wünsche er ihr nur das Beste. Er selbst sei noch nicht bereit für eine neue Romanze: "Hier und da lernt man ja zwangsläufig auch neue Leute kennen oder auch neue Frauen, aber so schnell lasse ich, glaube ich, erst mal keinen ans Herz ran."

Daher käme für Yannick in diesem Jahr auch erst mal kein Dating-Format infrage. "Aus Respekt der ganzen Beziehung gegenüber", erklärt der Kellner. Auf Spiel-Shows hätte er hingegen Lust: "Wenn Prominent getrennt jetzt anklopfen würde, wäre es bestimmt spannend, noch mal zu sehen, wie wir da agieren."

RTL / René Lohse Yannick und Mimi, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, Reality-TV-Star

RTL Yannick Syperek mit Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

