Mats Hummels (32) wurde jetzt erstmals nach den Scheidungsgerüchten abgelichtet! Der Borussia-Dortmund-Spieler hat das Training für seinen Verein nach der EM-Niederlage Deutschlands vor wenigen Wochen nun anscheinend wieder aufgenommen. Vor einigen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass er und seine Frau Cathy (33) sich scheiden lassen wollen. Mats selbst äußerte sich bislang noch nicht dazu. Jetzt sind erste Fotos von dem Kicker aufgetaucht – der sonst so fröhliche Profisportler wirkt auf den Aufnahmen vom Training eher niedergeschlagen.

Paparazzi erwischten den Abwehrspieler beim Training am 12. August. Beim Aufwärmen wirkte Mats niedergeschlagen – auf fast jedem Foto macht er ein trauriges Gesicht. Einmal fasst er sich in die Haare und schaut währenddessen traurig zu Boden. Ob das wirklich an der möglichen Scheidung von Cathy liegt? Einem Kumpel von Mats zufolge soll Letzterer die Beziehung nämlich eigentlich schon Anfang des Jahres beendet haben.

Aber weder Cathy noch Mats haben bislang zu den Spekulationen Stellung genommen – obwohl der Sportler schon wieder eine neue Partnerin haben soll. Cathy veröffentlichte jüngst einen vielsagenden Post mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig und Hündchen Moon. "Ich brauche nur euch an meiner Seite", schrieb sie zu dem Instagram-Bildbeitrag. Viele Follower sehen dies als Cathys Statement zur aktuellen Lage.

Getty Images Mats Hummels, 2021

Getty Images Profi-Kicker Mats Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig und Hund Moon

