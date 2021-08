Traurige Nachrichten aus der Welt des Golfsports. Eigentlich war Elexis Brown gerade dabei, zum echten Golfstar aufzusteigen. Im Netz versorgte die 13-jährige Nachwuchssportlerin ihre zahlreichen Abonnenten mit ihrem Content und nahm ihre Follower dabei immer wieder nicht nur mit zu ihrem Training, sondern ließ sie auch an wichtigen Turnieren teilhaben. Nun aber die erschütternde Nachricht: Elexis ist mit 13 Jahren verstorben.

Das teilten Ben und Hayley, die Eltern des Mädchens, auf Elexis' eigenem Instagram-Account mit. "Dies ist eine verheerende Zeit für uns alle, der schlimmste Tag unseres Lebens, und nichts kann mit Worten beschreiben, wie wir uns alle im Moment fühlen. Unsere Herzen sind leer", erklärten sie. Ben und Hayley schilderten, dass sie ihr Kind Samstagabend zu Bett gebracht hatten, als sie etwas kränklich war. In der Nacht sei sie dann schlafgewandelt und die Eltern hätten sie zwar wieder zurück in ihr Zimmer gebracht, am Morgen hätten sie Elexis dann aber nicht mehr ansprechbar aufgefunden.

Nachdem Elexis ins Krankenhaus gebracht worden war, hätten die Ärzte vor Ort alles getan, um das Mädchen zu retten, konnten letztendlich aber nur noch ihren Tod feststellen. Elexis habe kurz davor gestanden, für ein großes Golfturnier nach Irland zu reisen und habe sich auf die Herausforderung riesig gefreut. "Wir sind alle so stolz auf das, was sie in ihren 13 Lebensjahren erreicht hat. Wir sind so stolz als Eltern und was sie zum Golf beigetragen hat." Woran genau Elexis wirklich gestorben ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / elexis_golf_11 Elexis Brown im Juni 2021

Anzeige

Instagram / elexis_golf_11 Nachwuchsgolferin Elexis Brown

Anzeige

Instagram / elexis_golf_11 Elexis Brown, Nachwuchsgolferin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de