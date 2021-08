An wen richtet Evanthia Benetatou (29) diese Worte? Bei der einstigen Bachelor-Kandidatin ging es in den vergangenen Wochen drunter und drüber. Während sie mit ihrem ersten Kind schwanger war, wurde sie von ihrem Partner Chris Broy sitzen gelassen. Eva ist bis heute davon überzeugt, dass die Trennung etwas mit Chris' Kampf der Realitystars-Kollegin Jenefer Riili zu tun hat. Verarbeitet sie die ganzen Ereignisse nun in ihrem jüngsten Post?

"Kein Mensch mit reinem Herz und reinem Gewissen muss sich im Leben rechtfertigen", schreibt Eva auf Instagram in einem nachdenklichen Text. "Anstand haben bedeutet Respekt und an erster Stelle, Respekt vor sich selbst. Dies zeigt uns auch den Charakter eines Menschen." Ob sie damit auf die turbulente Trennung anspielt? Zumindest scheint sie mit folgenden Worten ihr Liebesleben zu resümieren: "Mein Interesse zu wecken, ist vielleicht einfach, es zu halten, viel schwieriger und selten – denn wenn du mich einmal verloren hast, komme ich nicht zurück."

Trotz der tiefsinnigen Zeilen betont Eva allerdings, dass es ihr ziemlich gut gehe zurzeit: "Ich fühle mich 'leicht wie eine Feder' und einfach unendlich glücklich!" Mit ihrem Sohn George genießt sie gerade ihren ersten gemeinsamen Urlaub in Griechenland – dort entstand auch das Bild zu ihrem neuen Post, das sie in einem weißen Look am Strand zeigt.

