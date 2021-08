Chris Broy hat die Nase voll! Vor wenigen Monaten trennte sich der Influencer von seiner Verlobten Evanthia Benetatou (29), die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem gemeinsamen Sohn schwanger war. Es kamen Gerüchte auf, dass er während der Kampf der Realitystars-Dreharbeiten eine andere Frau kennengelernt habe – gemunkelt wurde von Jenefer Riili. Eva machte ihr mehrfach Vorwürfe, woraufhin die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sich nun zur Wehr setzte. Doch was sagt eigentlich Chris zu dem Ganzen?

In seiner Instagram-Story wetterte der ehemalige Sommerhaus der Stars-Bewohner vor allem gegen seine Verflossene und schrieb: "Reicht es nicht einfach? Immer wieder dieses unnötige Aufhetzen!" Er könne absolut nicht verstehen, was Eva in seine und Jenefers Blicke hineininterpretiert habe und stellte klar: "Der Grund der Trennung war ganz allein zwischenmenschlich und damit hat niemand anderes etwas zu tun. Ich habe mich getrennt, weil es einfach nicht mehr ging." Darüber hinaus appellierte er an seine Fans, andere Leute in Ruhe zu lassen und nicht immer allen Gerüchten Glauben zu schenken.

Auch Jenni hatte zuvor mächtig gegen Eva ausgeteilt und erklärt, dass sie der einstigen Bachelor-Finalistin bereits einen langen Text geschrieben habe, den sie nie beantwortet habe. Daraufhin stellte die Mutter eines dreijährigen Sohnes gegenüber der Düsseldorferin klar: "Hier noch mal ein kurzer Augenblick Aufmerksamkeit für dich: Ich habe deinen Mann niemals angemacht, schlag dir das endlich aus dem Kopf."

Eva Benetatou, Influencerin

Chris Broy bei "Kampf der Realitystars"

Jenefer Riili, 2021

