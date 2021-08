Svenja Theißen weiß nun endlich, ob sie sich auf einen kleinen Sohn oder auf eine kleine Tochter freuen darf! Die einstige Take Me Out-Kandidatin fand in der Datingshow vor fast vier Jahren die Liebe ihres Lebens: Partner Steve. Bald wird das Pärchen ein neues Kapitel aufschlagen – die beiden Turteltauben erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Promiflash haben Svenja und Steve nun verraten, dass sie einen Jungen bekommen!

Im Interview mit Promiflash verriet die Hamburgerin voller Freude das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. "Es wird ein Junge", plauderte die Beauty aus. Sie und ihr Partner Steve sind damit wohl ziemlich happy und können die Geburt ihres kleinen Sohnemanns kaum noch erwarten: "Ach, wir sind einfach unfassbar glücklich und voller Liebe erfüllt. So cool."

Anscheinend denken die zwei auch schon über erste Namensvorschläge nach. "Fast schon ein Mini-Ralf", witzelte die Mutter einer Tochter. Schon zuvor überlegte die TV-Bekanntheit im Promiflash-Interview scherzhaft, ihren Nachwuchs nach dem Ex-"Take Me Out"-Moderatoren Ralf Schmitz (46) zu benennen.

