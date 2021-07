Jetzt ist es endlich so weit: Das erste Take Me Out-Baby ist auf dem Weg! Svenja und Steve hatten sich in der fünften Staffel der beliebten Datingshow kennengelernt. Mittlerweile sind die beiden seit knapp vier Jahren ein Paar und erwarten nun sogar zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. "Wir sind schwanger!", verkündete Svenja nämlich jüngst auf ihrem Instagram-Profil und freute sich: "Ein kleines Wunder macht unser Familienglück bald komplett." Alle Infos zur Schwangerschaftsverkündung bekommt ihr im Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de