Da kam Christina Hecke (42) noch einmal mit einem Schrecken davon! Millionen von Zuschauern ist der TV-Star als toughe Hauptkommissarin Judith Mohn aus "In Wahrheit" oder als Freundin von Henning Baum (48) in "Der letzte Bulle" bekannt. Auch in ihrem Privatleben hat die Beauty bereits die ganz große Liebe gefunden. Im Jahr 2018 heiratete die in Stuttgart geborene Schönheit ihre Lebenspartnerin Stefanie Henn. Nun erzählte die Schauspielerin, dass sie und ihre Frau schon einmal zusammengeschlagen wurden.

In einem Interview mit Bild sprach die 42-Jährige nun über den Vorfall, der sich vor Kurzem in einem Park ereignete. Sie und ihre Frau seien spazieren gewesen, als sich eine Gruppe Jugendlicher zu dem Paar gesellte. "Die waren der Meinung, dass sie ihre Testosteronkraft beweisen müssen, haben mich und meine Freundin umzingelt und dumme Sprüche losgelassen", erzählte Christina. Sie habe dann beruhigend auf den Anführer eingeredet, um die Situation zu entschleunigen.

"Das hat er zum Anlass genommen, mir mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und auf meine Freundin einzuprügeln. In der Angst habe ich mich gewehrt, ihn zu Boden gebracht", versicherte die Darstellerin. Sie selbst sei mit einem blauen Auge davongekommen und verzichtete sogar auf eine Anzeige. Stattdessen suchte sie das Gespräch mit dem jungen Mann, der sich schließlich bei ihr entschuldigte. Christina verzieh ihrem Angreifer im Endeffekt, "weil ich weiß, dass ein Jugendlicher, der so schnell zuschlägt, definitiv selbst schon eine Menge eingesteckt hat", versicherte sie.

Anzeige

Instagram / christinahecke Christina Hecke im August 2021

Anzeige

Instagram / christinahecke Christina Hecke im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Christina Hecke im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de