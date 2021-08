Miese Stimmung beim Schwiegertochter gesucht-Date! In der Kuppelshow hat dieses Mal Nic aus Berlin die Qual der Wahl. Der Kaufmann im Außendienst hat gleich drei Frauen zu sich eingeladen, die um sein Herz buhlen. Merle, Josi und Laura geben alles, um den 26-Jährigen um den Finger zu wickeln – das heißt fast alles. Laura fehlt beim gemeinsamen Pool-Date. Aber warum?

"Irgendwie war mir das alles zu viel. Ich weiß auch nicht, die ganzen Eindrücke. Dann habe ich Bauchschmerzen bekommen. Ich wollte auch nicht so gerne vor allen im Bikini sein", erklärt die Lehramtsstudentin ihre Zurückhaltung. Während ihre beiden Konkurrentinnen mit Nic im Pool flirten, bleibt Laura im Haus. Auch der Zuspruch von Nics Mama Jacqueline hilft da nicht viel. Sie hat großes Verständnis für die 20-Jährige: "Man muss sich in ihre Lage hineinversetzen. Sie hat jetzt nicht so die Modelfigur, einfach auch zu wenig den Mut, zu zeigen, dass es egal ist."

Dabei sind Lauras Bedenken absolut unbegründet. "Sie bemängelt ihre Figur ein bisschen, wo ich sage: Ja, aber Charakter ist ja auch sehr, sehr wichtig", kommentierte Nic die ganze Sache verständnisvoll. Glaubt ihr, dass Laura und Nic gut zusammenpassen? Stimmt ab!

