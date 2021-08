Es ist offiziell: Betty Taube (26) und Koray Günter (27) sind getrennt. Seit Monaten hatten Spekulationen die Runde gemacht, ob die Ehe des Models und des Fußballers am Boden liege. Jetzt nahm das Gemunkel über eine Trennung endlich ein Ende. Gegenüber Promiflash stellte Bettys Management nun klar: "Wir bestätigen die einvernehmliche Trennung der beiden." Doch während sich die 26-Jährige zum Liebes-Aus in Schweigen hüllt, ließ der Deutschtürke Bilder für ihn sprechen. Im Netz zeigte er sich mit einer neuen Frau an seiner Seite: Es ist das italienische Model Veronica Loi! Doch nicht jedem schmeckt offenbar, dass die schöne Lady mit Koray turtelt. Jetzt geriet Veronica sogar mit Bettys bester Freundin Jana Heinisch (27) aneinander!

