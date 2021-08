Britney Spears (39) will mit ihren Nacktfotos ein Zeichen setzen! Aktuell teilt die Sängerin auf ihrem Social-Media-Kanal öfter mal sehr freizügige Fotos von sich. Die Blondine posiert in Unterwäsche und sexy High Heels und verdeckt ihre Brüste lediglich mit ihren Händen. Mit den Bildern will sie ihren Fans aber nicht ihren perfekten Body präsentieren – ganz im Gegenteil: Brit verrät, dass sie mit ihrem Körper gar nicht immer zufrieden war, insbesondere bei Auftritten.

In einem emotionalen Instagram-Post erklärt die 39-Jährige, dass ihre eigene Erfahrung zeigt, dass sich Frauen mit weniger Klamotten oft attraktiver wahrnehmen. "Eine Frau sitzt im Auto und trägt ein Langarmshirt im Sommer. Die sofortige Reaktion jeder Frau, die eine Schicht ablegt, ist: 'Verdammt, ich fühle mich besser.' Deswegen denkst du auch, dass du besser aussiehst", führt sie das Ganze aus. Genau aus diesem Grund habe sie sich bei ihren Shows in knappen Outfits auch ganz besonders sexy gefühlt. "Manchmal sah ich aber nicht so toll aus. Zu oft – und es ist verdammt peinlich. In meiner Vorstellung fühlte es sich großartig an", erinnert sich die US-Amerikanerin.

In Zukunft will die Musikerin keine neuen Nackfotos mehr von sich machen – möchte mit den Throwback-Aufnahmen aber auf das Thema aufmerksam machen und etwas Positives daraus mitnehmen: "Es liegt daran, dass ich nackt in diese Welt geboren wurde und ich das Gefühl habe, dass das Gewicht der Wolle auf meinen Schultern lag und es mich dazu gebracht hat, mich selbst so zu sehen. Ich wollte mich leichter sehen, nackt – so wie ich geboren wurde", schreibt die Beauty.

Getty Images Britney Spears im Dezember 2016

Instagram / britneyspears Britney Spears

Getty Images Britney Spears, Sängerin

