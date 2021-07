Bei Britney Spears (39) scheint es sich zurzeit viel um nackte Tatsachen zu drehen. Die Sängerin macht momentan vor allem wegen des andauernden Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater von sich reden. Seit einigen Tagen macht die Popsängerin aber auch via Instagram auf sich aufmerksam – und zwar auf sehr freizügige Art und Weise. Sie postete bereits mehrere Oben-ohne-Bilder von sich. Nun überraschte Brit ihre Follower mit einem Video, in dem sie erneut viel nackte Haut zeigt.

Auf Instagram teilte die 39-Jährige kürzlich einen Clip, der offenbar in derselben Situation entstanden ist wie ihre vorherigen Oben-ohne-Aufnahmen. Darin steht Britney bloß mit knappen Jeansshorts bekleidet in einem Garten. Ihre Brüste bedeckt sie lediglich mit ihren Händen. Dazu teilte sie drei Kussmund-Emojis. Viele ihrer Fans sind von Britneys verführerischen Nacktaufnahmen begeistert. So manche Follower reagieren aber auch verwirrt: Was will ihr Idol ihnen mit diesen leicht bekleideten Pics wohl sagen?

Oder teilt Britney diese Aufnahmen etwa gar nicht selbst? Ein großer Teil ihrer Fan-Community ist weiterhin davon überzeugt, dass die "Toxic"-Interpretin ihren Instagram-Account gar nicht selbst verwalten darf. Ungereimtheiten in ihren Posts machen ihre Follower jedenfalls regelmäßig stutzig.

