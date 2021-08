Danni Büchner (43) ist aktuell eine der Bewohnerinnen des Promi Big Brother-Hauses. Schon seit zehn Tagen wohnt sie zusammen mit Danny Liedtke (31), Melanie Müller (33) und Co. im Container. Ab und an war Danni bereits in kleinere Streitereien verwickelt. Doch auch einige andere Bewohner sorgten schon für Drama. Jetzt äußerte sich ihre Tochter Joelina Karabas (21) gegenüber Promiflash zur bisherigen Leistung ihrer Mutter.

Dannis Tochter erzählte Promiflash: "Ich finde, dass Mama sich supergut schlägt! Sie macht alles so toll und man merkt, sie hat Spaß." Vor allem sei sie beeindruckt, dass ihre Mutter bei der letzten Nominierung keine einzige Stimme bekommen hat. Ihrer Meinung nach tue Danni dem "Promi Big Brother"-Haus gut. Sie betonte: "Mama zeigt sich, wie wir sie kennen: ehrlich, liebevoll und lustig. Wir sind mega-stolz." Das habe man beispielsweise gesehen, als sie sich bereit erklärte, anstelle von Jörg Draeger (75) im Raucherraum zu schlafen.

Angesprochen auf die Auseinandersetzung zwischen Danni und Ina Aogo (32), zeigte sich Joelina begeistert vom Verhalten ihrer Mutter: "Ich habe es so erlebt, dass Mama Ina angesprochen hat. Sie hat überlegt, wie sie auf sie zugehen kann. Dann hat sie Ina einfach gefragt, ob sie ihr nicht die Haare flechten will." Dies sei in ihren Augen eine sehr elegante Lösung des Konflikts gewesen. Generell sei ihre Mutter einfach keine nachtragende Person.

Joelina sei außerdem überzeugt davon, dass es bei Danni zu keiner weiteren heftigen Auseinandersetzung kommen werde: "Mama wirkt sehr gefasst, und die Wohnsituation wird nach den kommenden Auszügen auch immer angenehmer." Der bisher einzige wirkliche Streit, in den die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin verwickelt war, sei der zwischen ihr und Ina gewesen. Ansonsten sei ihre Mutter nie richtig sauer geworden.

