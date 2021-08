Bei Promi Big Brother liegen die Nerven so langsam komplett blank! Derzeit befinden sich neun von den 16 TV-WG-Bewohnern in der Raumstation. Auf engstem Raum, ohne Fenster und bei spärlicher Versorgung reagieren die Kandidaten des "armen" Bereichs zunehmend angespannter. Nachdem es bereits zwischen Melanie Müller (33) und Rafi Rachek (31) ordentlich geknallt hatte, gerieten jetzt Ina Aogo (32) und Danni Büchner (43) ordentlich aneinander. Die beiden Promi-Ladys zofften sich so sehr, dass Tränen flossen!

Über eine Luke dürfen die Raumis mit den "reichen" Planetis kommunizieren. Völlig fertig mit den Nerven wandte sich Ina bei dieser Gelegenheit an Melanie. "Ich werde von Danni richtig fertiggemacht, ohne Grund beleidigt sie mich. Sie sagt 'ich mag dich nicht, ich mag deine Art nicht'", ärgerte sich die Frau von Dennis Aogo. Zurück in der Raumstation kullern bei der Spielerfrau dann die Tränen. "Mir wird schon schlecht, wenn ich an sie denke, sie ist so ein bösartiger Mensch", weinte Ina.

Eric Sindermann (33) und Uwe Abel (51) konnten wiederum überhaupt nicht nachvollziehen, warum Ina so eine große Sache daraus mache, dass Danni sie nicht leiden könne. "Sie hat am ersten Tag gesagt, sie kann auf Kommando heulen", stellte Uwe ernüchtert fest. Doch daraufhin bekriegten sich die beiden Frauen wieder. Das Thema dieses Mal: ihre Familien. Das wurde dann auch der fünffachen Mutter Danni zu viel. Auch sie verlor die Fassung und brach in Tränen aus.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show” direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

