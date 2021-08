Tyson Fury (33) kann aufatmen. Der Profiboxer und seine Frau Paris haben Anfang August wieder Nachwuchs bekommen. Doch der Gesundheitszustand ihrer kleinen Tochter Athena bereitete ihnen zunächst große Sorgen: Die Neugeborene musste aufgrund von Komplikationen nach der Geburt im Krankenhaus behandelt werden. Nach diesem beunruhigenden Update gibt es nun erfreuliche Nachrichten: Athena geht es besser und sie ist nicht mehr auf der Intensivstation.

Tyson teilt auf Instagram einen Clip, in dem er sein Baby in den Armen hält und ihm die Flasche gibt. "Ich füttere gerade mein kleines Mädchen. [Athena] ist nicht mehr auf der Intensivstation und auf dem Weg der Besserung. Wir sollten bald nach Hause kommen", freut sich der Sportler sichtlich. Er bedankt sich zudem beim Krankenhauspersonal, das sich so gut um seinen Nachwuchs gekümmert hat.

Was genau ihrer Kleinen fehlt, machten die Eltern bisher aber nicht öffentlich. Tysons Vater gab im Gespräch mit BT Sport allerdings erschreckende Details preis: "Sie war drei Minuten lang tot und sie haben sie wiederbelebt." Im Anschluss musste der Säugling an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

