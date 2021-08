Erschreckende Neuigkeiten von Tyson Furys (33) Baby! Vor wenigen Tagen war der Boxer zum sechsten Mal Vater geworden. Seine Frau Paris und er durften eine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Doch während der Entbindung gab es offenbar ein paar Komplikationen, weswegen Athena seitdem auf der Intensivstation liegt. Jetzt verriet der Großvater der Kleinen, dass sie direkt nach der Geburt für einige Minuten tot gewesen sei.

In einem Gespräch mit BT Sport erzählte Tysons Vater John (57) nun, dass Athenas Gesundheitszustand wirklich sehr kritisch gewesen sei. "Es war ein bisschen wie eine Berg- und Talfahrt", erzählte der 57-Jährige und fuhr fort, dass die Familie so einiges zu bewältigen hatte. Dass seine Enkelin noch am Leben sei, dafür dankte er dem Krankenhaus, da die Ärzte Athena buchstäblich das Leben retteten. "Sie war drei Minuten lang tot und sie haben sie wiederbelebt", versicherte John. "Von heute an geht es aufwärts", sagte der ehemalige Profiboxer abschließend.

Mittlerweile ist der Säugling jedoch stabil und befindet sich in guter Betreuung der Ärtzte und Schwestern. Tyson selbst hatte zuletzt ein kleines Gesundheitsupdate seines Kindes auf Social Media veröffentlicht. "Update für alle. Baby Athena geht es gut und sie hat einen stabilen Tag ohne Beatmungsgerät hinter sich", schrieb das Muskelpaket zu einem Foto seines kleinen Schatzes.

