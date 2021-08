Ann-Kathrin Götze (31) ist total dankbar für ihre kleine Familie! Gemeinsam mit Fußballnationalspieler Mario Götze (29) hat das Model vergangenes Jahr ihr erstes Kind bekommen – Sohnemann Rome (1) ist ihr ganzer Stolz, hält die Mama aber natürlich auch mächtig auf Trab! Deshalb ist Ann-Kathrin total froh, dass ihr Mann Mario so ein toller Vater ist und ihr hilft, wo er kann...

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin jetzt ein paar Eindrücke von ihrem Sonntag. Familie Götze war zuerst zusammen beim Friseur, dann in einem Café und zum Schluss auf dem Spielplatz – vor allem Ann-Kathrin konnte so richtig schön entspannen. Der Grund: Wenn Mario gerade nicht trainieren muss und bei seinen Liebsten sein kann, kümmert er sich rund um die Uhr um Rome! "Wirklich, es ist so toll, wenn er zu Hause ist. Ich kann einfach meinen Wein trinken und relaxen", freute sich die 31-Jährige und ergänzte ihre Botschaft mit einem "Bester Papa"-Abzeichen.

Auch Söhnchen Rome hat die Zeit mit seinem Vater sichtlich genossen, wie die zauberhaften Videos in Ann-Kathrins Story zeigen: Egal ob er auf Marios Schoß sitzen durfte, von ihm getragen wurde oder mit ihm im Sand herumgetobt ist – der kleine Mann lachte und gluckste ohne Ende. Hättet ihr gedacht, dass der Kicker so sehr in der Vaterrolle aufgehen würde? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Mario so sehr in der Vaterrolle aufgehen würde? Ja, das passt zu ihm! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de