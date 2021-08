Hat Zico Banach (30) jetzt keine Lust mehr auf die Rosenverteilerin Maxime Herbord (26)? Bei Die Bachelorette gehört der Kölner eigentlich längst zu den Favoriten der Brünetten. In der vergangenen Woche überreichte Maxime ihm sogar eine Vorab-Rose. Während die anderen Kandidaten erst noch in der Nacht der Rosen auf eine Schnittblume hoffen mussten, konnte der Development Manager schon nach seinem Date aufatmen. Trotzdem hat die Influencerin noch Zweifel an Zicos ernsten Absichten und stellte ihn deshalb zur Rede – mit unerwarteten Folgen.

"Du siehst gut aus und ich glaube, dass du das weißt und da frage ich mich, ob du vielleicht ein kleiner Aufreißer bist?", eröffnete die Halbniederländerin ihrem Datepartner in der heutigen Episode der RTL-Flirtshow. Dieser Vorwurf der Bachelorette machte dem 30-Jährigen allerdings schwer zu schaffen und das ließ er sich in der Unterhaltung auch ordentlich anmerken. "Der erste Eindruck ist immer, als wenn ich sonst was von mir denken würde. Ich finde das schade, weil ich eher jemand bin, der Zweifel hat", betonte er nämlich. Ein Schock für Maxime: Zico berichtete ihr daraufhin unter anderem von seiner tragischen Vergangenheit und dem frühen Tod seines Vaters, der sich enorm auf seine Gefühlswelt ausgewirkt habe.

Kein Wunder, dass die 26-Jährige nach dem "missglückten Date" Schuldgefühle plagten. "Ich glaube, ich habe ihn damit richtig getroffen. Es tut mir unglaublich leid", erklärte sie im Einzelinterview. Unter Tränen äußerte sie, dass sie die Entwicklung des Gesprächs "total bereut".

TVNow Maxime Herbord und Zico Banach bei "Die Bachelorette"

TVNow Zico und Maxime bei einem Bachelorette-Date

TVNow Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

