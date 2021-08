Die Fans von Bauer sucht Frau International werden die ersten Momente der Kuppelshow wohl mit einem weinenden und einem lachenden Auge gesehen haben. Kurz vor dem Staffelstart machte die tragische Nachricht die Runde, dass der südafrikanische Bauer Werner nach den Dreharbeiten seinen Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Da sich seine Kinder die Ausstrahlung des ländlichen Liebesabenteuers aber dennoch gewünscht hatten, konnten die Zuschauer nun den Beginn der Hofwoche des Imkers im TV verfolgen: Sehr viele der Fans waren zutiefst gerührt, Werners Liebessuche mitverfolgen zu können!

Vor allem Werners lockere Art kam bei den Zuschauern super an, wie sich beispielsweise in den Kommentaren auf Twitter zeigt. "Das mit Werner macht mich echt traurig… Er schien so ein sympathischer Kerl gewesen zu sein", merkt ein Nutzer dort an. Bei den Vorbereitungen auf seinen Damenbesuch überzeugte der Witwer seine Fans vor allem mit seinem Humor. "Ich kann abends nicht mehr in der Unterhose herumlaufen", witzelte er und freute sich zugleich riesig über den Besuch von Conny (55) und Karin (62) aus Deutschland.

Und auch andere Twitter-Benutzer lässt der Tod ihres neuen TV-Lieblings nicht kalt – viele sehen die Fernsehsendung deshalb mit anderen Augen: "Ich finde ihn sehr sympathisch und lustig, aber man hat irgendwie immer im Hinterkopf, dass er nur zwei Monate nach den Dreharbeiten so plötzlich verstorben ist", betrauert ein Anhänger den Bauern. Ein weiterer Fan feiert Werners Optimismus: Der Landwirt habe es geschafft, trotz schwerer Schicksalsschläge so "lebensfroh" zu bleiben.

TVNOW Werner, TV-Bauer bei "Bauer sucht Frau International"

TVNOW Werner, Teilnehmer bei "Bauer sucht Frau International" 2021

TVNOW / Tobias Strempel "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Werner

