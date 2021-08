Dieser Kuss hätte eigentlich ganz woanders fallen sollen! Maxime Herbord (26) musste in der heutigen Bachelorette-Folge nicht nur zwei Körbe kassieren, sondern hatte auch die Befürchtung, dass sie es sich mit dem Kandidaten Zico Banach (30) verscherzt hat. Der Grund: Die Influencerin bezeichnete ihn als Aufreißer und verletzte damit seine Gefühle. Weil die Stimmung nach den Vorwürfen kippte, war an Zärtlichkeiten nicht mehr zu denken. Das bereute Maxime allerdings sehr. In der Nacht der Rosen wollte sie ihren Fehler wiedergutmachen und knutschte wild mit Zico – das Problem: Die übrigen Kandidaten konnten das sehen.

Am Abend entführte die 26-Jährige den Kölner zum Einzelgespräch und zeigte ihm sehr deutlich, dass er sich keine Sorgen machen müsse, keine Schnittblume zu bekommen. Weil die beiden auf ihrer Bank aber keine echte Zweisamkeit genießen konnten, verzogen sie sich vor die Villa. "Ich habe mir ein paar Sorgen gemacht, weil ich beim Date ziemlich verkopft war und ich nicht wollte, dass du dich schlecht fühlst. Ich habe ein bisschen die Chance verpasst", eröffnete sie ihm. Doch damit lag die Brünette offenbar ganz falsch, wie Zico betonte. "Ich glaube nicht, dass du die verpasst hast", sagte er und setze zum intensiven Geknutsche an. Fast eine Minute lang konnte man die zwei daraufhin beim Austausch von Zärtlichkeiten beobachten.

Weil Raphael Fasching (23) und Max Adrio (32) aber bereits sehnsüchtig auf ein Gespräch mit der Halbniederländerin gewartet und sich auf die Suche nach ihr gemacht hatten, konnten sie die wilde Knutscherei auf der Treppe durch die geöffnete Haustür beobachten. Während die Situation dem Österreicher sichtlich zu schaffen machte, nahm es Max mit Humor und witzelte: "Die knutschen vor meinem Haus."

