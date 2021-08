Jetzt ist es offiziell! Das Supertalent startet demnächst in eine neue Staffel. Mit von der Partie ist dann auch ein ganz frisches Jurorenteam: Ende Juni gab der Sender die sensationelle News bekannt, dass Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (36) Teil der neuen Show-Jury sein wird. Doch auch die Moderation übernehmen zwei neue Gesichter: Chris Tall (30) und Lola Weippert (25) werden durch die Sendung führen!

Wie RTL berichtet, werden der Comedian und die Radiostimme das neue Moderationsteam der Castingshow sein. Im Interview zeigen sich beide hocherfreut über den neuen gemeinsamen Job. "Ich bin so ausgeflippt. Ich habe mich ultra gefreut", jubelt Lola. Ihr künftiger Kollege witzelt neben ihr: "Ist natürlich vom Sender auch gewagt..."

Neben ihrer Radiokarriere sammelte Lola in letzter Zeit auch eine Menge TV-Erfahrung: Die Blondine nahm an der diesjährigen Staffel von Let's Dance teil und moderierte Temptation Island. Mit dem Bühnenprofi Chris an ihrer Seite wird die 25-Jährige sich nun dem nächsten Abenteuer stellen.

