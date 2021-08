Eva Benetatou (29) schießt gegen ihren Ex! Viele Zuschauer von Kampf der Realitystars fragen sich nach der Trennung von ihr und Chris Broy, was da zwischen ihm und Jenefer Riili läuft. Als sich die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin vergangene Folge länger mit dem einstigen Bachelor Andrej Mangold (34) unterhielt, schien Chris geradezu eifersüchtig. Diese Meinung scheint auch die 29-Jährige zu teilen. Eva likte jetzt nämlich einen Hate-Kommentar gegen den Vater ihres Kindes.

Auf Instagram teilte Chris ein neues Bild von sich. In den Kommentaren wird vor allem heiß über sein Verhalten bei "Kampf der Realitystars" diskutiert. Auch Eva scheint sich in die Unterhaltung mit einbringen zu wollen. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin likte nämlich folgenden Kommentar gegen ihren Ex: "Sorry, aber man konnte gerade sehen, wie eifersüchtig du warst, als der Andrej mit Jenefer gesprochen hat. Man sieht zu 100 Prozent, dass du in sie verliebt warst! Aber leugne es weiter... Eva hatte recht."

Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin unterstellte Chris und Jenefer bereits vergangene Woche eine Liebelei. Bei einer Fragerunde auf Instagram schrieb sie: "Blicke sagen mehr als tausend Worte." Sie vermute außerdem, Chris entspreche genau Jennis Typ Mann.

Instagram / chris_broy Chris Broy August 2021

RTLZWEI/Karl Vandenhole Andrej Mangold, 2021

RTLZWEI/Karl Vandenhole Jenefer Riili bei "Kampf der Realitystars"

Wie findet ihr es, dass Eva den Kommentar gelikt hat?



