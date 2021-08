Julian Dannemann (28) hat am vergangenen Mittwoch ernst gemacht. Nachdem der Bachelorette-Kandidat schon seit einigen Episoden darüber gesprochen hatte, unter Umständen freiwillig aus der Sendung auszusteigen, ließ er seinen Worten jetzt Taten folgen. Julian, der als Favorit der Rosenlady Maxime Herbord (26) galt, ist nicht länger im Rennen. Aber kann die Brünette ihr Herz überhaupt noch für einen anderen Kandidaten öffnen?

Promiflash holte sich dazu eine professionelle Einschätzung ein. Niko Griesert (30), Bachelor des Jahres 2021, kennt die Situation, in der sich Maxime befindet, nur zu gut. Der Wahlkölner musste sich als Rosenkavalier selbst in die ein oder andere emotionale Lage begeben. Niko ist sich sicher: Maxime öffnete ihr Herz nicht nur für Julian. "Es ist unmöglich, für alle das gleiche Maß an Gefühlen zu entwickeln. Dennoch bin ich mir sicher, dass die anderen Kandidaten nicht als Notnagel dastehen und dass Maxime auch ein großes Auge auf einen weiteren Mann geworfen hat", glaubt der Freund von Michèle de Roos.

Auch, dass Maxime ihren Gefühlen nach Julians Exit freien Lauf ließ und im TV bitterlich weinte, findet Niko verständlich: " Ich finde es gut, dass Maxime so offen und ehrlich zu ihren Gefühlen steht." Was sagt ihr: Kann Maxime ihr Herz noch für andere Boys als Julian öffnen? Stimmt unten ab!

