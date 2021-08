Tiger Wendler wächst und gedeiht prächtig. Im Juni dieses Jahres hatte Laura Müller (21) nach einer langen Social-Media-Auszeit überraschend verkündet, dass sie und Michael Wendler (49) Familienzuwachs bekommen hätten. Das Ehepaar, das sich 2020 das Jawort gegeben hatte, hatte sich einen kleinen schwarzen Labradorwelpen angeschafft. Seitdem teilt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin immer wieder niedliche Fotos mit ihrem Haustier. Doch der Welpe ist inzwischen ganz schön groß geworden.

Auf dem Instagram-Account des Petfluencers wurde nun ein Foto des Vierbeiners veröffentlicht, auf dem sein Wachstum bestens zu erkennen war. "Guten Morgen meine Wuff-Freunde", begann die Bildunterschrift, bevor auf die Entwicklung des einstigen Welpen Bezug genommen wurde. "Seht ihr, wie groß ich bin?", erging die Frage an die Community des Labradors. Wenig später repostete das It-Girl die Fotos seines Fellnase dann schließlich in seiner Story mit den Worten: "Schaut euch meinen kleinen Jungen an".

Doch womöglich bleibt Tiger nicht lange der einzige Nachwuchs des Wendler-Ehepaars, denn die Fans vermuteten jüngst, dass die 21-Jährige von ihrem Schatz schwanger sei. Anlässlich des dritten Jahrestags teilte Laura nun nämlich einen Schnappschuss von sich und dem "Egal"-Interpreten, auf dem sie ihren Bauch mit einem roten Herz-Emoji verdeckte. Das sahen ihre Follower als Anzeichen dafür, dass die beiden Turteltauben schon ganz bald ein Kind erwarten.

Instagram / tigerwendlerofficial Laura und Michael Wendlers Hund Tiger im August 2021

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller und Tiger Wendler im Juli 2021

Instagram / tigerwendlerofficial Laura und Michael Wendlers Hund Tiger im Juni 2021

