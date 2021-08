Wie verstehen sich Melina Hoch und Aurelia Lamprecht heute mit Salvatore Vassallo? Vor zwei Wochen knallte es in der Doppelfolge von Are You The One – Reality Stars in Love ordentlich zwischen den drei Datingshow-Kandidaten. Der Grund: Salvatore verkaufte das Match-Box-Ergebnis von Melina und Tommy Pedroni für unglaubliche 150.000 Euro. Daraufhin kündigte die Blondine dem Muskelmann die Freundschaft auf, und auch ihre beste Freundin Aurelia wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Jetzt verriet Salvo im Promiflash-Interview, dass sich mittlerweile eine der beiden Ladys bei ihm für ihren Ausraster entschuldigt hat!

Gegenüber Promiflash erklärte Salvatore, dass sich Aurelia tatsächlich während der Ausstrahlung der Staffel bei ihm gemeldet habe – allerdings schon bevor die große Streitfolge auf TVNow online gestellt wurde! Der Sportler vermutet dahinter eine Strategie: "Aurelia hat sich bei mir kurz vor der Doppelfolge neun und zehn über Instagram entschuldigt, allerdings nur mit einer kurzen und äußerst unpersönlichen Nachricht. Wahrscheinlich war die so knapp, weil sie mir damit keine weitere Möglichkeit geben wollte, diese Entschuldigung anderweitig zu nutzen."

Salvo ist sich sicher, dass Aurelia aber vor allem deswegen einen Schritt auf ihn zu gemacht hat, weil sie bei der großen Eskalationsausgabe und den darauf folgenden Diskussionen in weiteren Episoden bei ihren Fans nicht ohne Argumente dastehen wollte. Ein Indiz dafür sei seiner Meinung nach, dass sie nach der Ausstrahlung des Mega-Beefs den Entschuldigungs-Chat einfach veröffentlicht hat! "Dass sie private Nachrichten von mir genutzt hat, um sich bei ihren Followern zu erklären, geht überhaupt nicht und ist noch dazu strafbar", schloss er ab.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im August 2021

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Salvatore Vassallo, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de