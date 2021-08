Gerda Lewis (28) ist in Gedanken bei Maxime Herbord (26)! Letztere ist derzeit als Bachelorette im TV zu sehen. Woche für Woche hat sie seit Staffelstart Kandidaten nach Hause geschickt – doch auch ein paar Männer entschieden ihrerseits, die Influencerin nicht weiter kennenlernen zu wollen. In der vergangenen Folge packten Julian Dannemann (28) und Tony Lübke (31) freiwillig ihre Koffer. Wie sich Maxime in diesen Momenten gefühlt hat, kann vor allem eine nachvollziehen – ihre Vorgängerin Gerda.

"Die von gestern war ganz schön krass. Kenne ich von irgendwoher", spricht die Blondine in ihrer Instagram-Story über die jüngste Episode der Kuppelshow. Auch in ihrer Staffel sind ein paar Männer seinerzeit freiwillig ausgestiegen. "Sie hat mir wirklich sehr leidgetan, weil, es ging ihr wirklich sehr nahe", findet die Unternehmerin. In der Situation könne man aber nichts anderes machen, als die Entscheidung des anderen zu akzeptieren. "Weil so wie wir als Bachelorette die Chance haben, uns auszusuchen, wen wir daten wollen, haben die Männer natürlich auch die Chance, zu entscheiden."

Vor allem Julians Korb hat Maxime schwer getroffen. Als er weg ist, kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Das ist krass. Wenn ich sehe, dass sie extrem verletzt ist, was ich nie so gedacht hätte. Ich bin ein bisschen sprachlos", äußerte sich der 28-Jährige zu den Szenen ihres Zusammenbruchs gegenüber RTL. Doch genau wie Gerda ist er der Meinung, es sei nur fair, dass auch die Männer die Entscheidung treffen können, zu gehen.

